Мать-нарцисс может создать немало проблем собственным детям в будущем из-за характерного для нее стиля воспитания. Женщина выстраивает отношения с сыновьями или дочерями не на основе любви и привязанности, а через чувство собственного превосходства.

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Кто такая мать-нарцисс

Женщина, которая в отношениях с ребенком демонстрирует собственное превосходство, пользуется имеющейся у нее властью, нередко оказывается нарциссом.

Она не рассматривает сына или дочь в качестве отдельной личности, а считает лишь своим расширением.

Любые попытки ребенка проявить самостоятельность, реализоваться так, как тот сам пожелает, пресекаются. Мать требует соответствия ее личным представлениям, подчинения. Тому приходится постоянно угадывать реакции родительницы, чтобы заслужить любовь.

Признаки матери с нарциссизмом

Опознать мать-нарцисса можно по ряду проявлений.

Пренебрежительное отношение к другим

Нарциссы испытывают чувство собственного превосходства над другими людьми. К окружающим при этом относятся пренебрежительно. Могут открыто проявлять презрение, вести себя высокомерно.

Возможна и иная ситуация: в обществе женщина вежлива и тактична, тщательно скрывает отношение к другим людям. При этом внутри презирает их, считает хуже нее самой.

Требования похвалы и полного одобрения

Для перверзных нарциссов важны похвала и одобрение. В семье все должно вращаться вокруг мамы. Дети и супруг должны восхищаться женщиной, поддерживать любые ее инициативы. Жизнь каждого члена семьи меняется под влиянием ее прихотей.

Неадекватно завышенная самооценка

Себя дама с нарциссизмом считает совершенной. Она не принимает и не признает собственных отрицательных черт характера, не умеет просить прощения за свои ошибки.

Попытки указать на них приводят к ссорам, скандалам. Женщина склонна разговаривать только о себе, делами детей не интересуется, любой диалог переводит к обсуждению личных проблем или достижений.

Полный контроль над своим ребенком

Каждое действие ребенка контролируется. Мать желает, чтобы ее дети, которых она воспринимает как продолжение себя, но не как отдельных личностей, были совершенными. При этом любое проявление своеволия карается отвержением, холодностью.

Нередко женщина заботится о сыновьях или дочерях, чрезмерно опекает их. Но это не проявление любви, а демонстрация окружающим, что в роли матери она так же хороша, как и в любой другой. Одновременно гиперопека не дает детям развивать самостоятельность, делает их зависимыми.

Мать осуществляет полный контроль за действиями своих детей.

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Обесценивание трудов детей

Любые заслуги ребенка обесцениваются. Их достижения мать приписывает себе. Если же результат стараний не оправдал ожиданий, то мальчика или девочку ожидают критика и унижения. Ребенок никогда не получает похвалы или же слышит ее редко, в качестве формальности.

Выискивание мелочных причин для критики

Критика ожидает детей за любую небольшую оплошность. Мать не желает видеть в ребенке неидеальность. Неопрятный внешний вид, ошибка, запинка могут привести к недовольству, приступу гнева. Придирки особенно часто слышат девочки: женщина может неосознанно воспринимать дочь в качестве конкурентки.

Частое сравнение успехов и способностей своего ребенка и его ровесников

Ребенка постоянно сравнивают с другими, чаще всего не в его пользу. Если дочь или сын маминой подруги справляются с чем-либо лучше, об этом обязательно будет сказано.

Школьные успехи тоже подвергаются критике. Ребенок должен учиться лучше одноклассников, получать одни пятерки и награды за олимпиады или спортивные состязания.

Отсутствие результатов, поражение приравниваются к катастрофе. Сравнивать ребенка мать может не только со сверстниками, но и с собой в том же возрасте.

Мать всегда подстраивает детей под себя

Ребенка нарцисс воспринимает как продолжение себя. Права на личное мнение сыну или дочери не дано. Делать можно лишь то, чего желает мама. На попытки сопротивления женщина реагирует отчуждением, холодностью, критикой, упреками.

Может насмехаться над ребенком, подмечать каждую его неудачу и обесценивать успех. Нередко лишает финансовых или иных возможностей реализоваться в выбранной сфере.

Упреки и критика последуют после невыполнения правил, установленных матерью.

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Ожидает похвалы от окружающих и не принимает никакой критики

Мама-нарцисс постоянно ожидает, что люди будут восхищаться ее успехами в сфере родительства. Если не получает ожидаемой реакции, может злиться, обвинять ребенка в том, что тот недостаточно хорош, плохо справляется и не оправдывает ее надежд.

Критика окружающих может привести ее в ярость. Женщина будет доказывать, что ее методы воспитания правильные, приносят результаты. Эффективность ребенка, его достижения она ценит больше, чем счастье.

Полное пренебрежение к границам ребенка

Нарциссичные личности отличаются слабо развитой эмпатией. Они часто нарушают границы детей, пренебрегают их чувствами. На попытки взбунтоваться, отстоять свободу реагируют негативно.

Даже когда ребенок вырастает, начинает жить отдельно, мама легко нарушает его границы. Например, может без приглашения явиться в гости, звонить по ночам, требуя внимания, открыто критиковать выбор романтического партнера.

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Последствия влияния матери-нарцисса на свое дитя

Воздействие нарциссичного родителя не проходит бесследно. Негативное воздействие может повлиять на всю жизнь человека, создать ему проблемы во взрослом возрасте.

Зависимость от чужого мнения

Ребенок привыкает ориентироваться на мнение матери, действовать с оглядкой на ее одобрение или его отсутствие, не проходит этапы сепарации. Он постоянно нуждается в указаниях, опасается ошибок или промахов, потому что ждет, что окружающие отвергнут его, как раньше это делала мама. Чужое неодобрение заставляет отказываться от намерений, проектов.

Проблемы с доверием

Человеку, выросшему с родителем-нарциссом, сложно сближаться с окружающими. Это мешает как в романтических отношениях, так и в дружеских. Близкие контакты ассоциируются с болью, критическими замечаниями и обесцениванием. Индивид сильно боится, что его отвергнут за неидеальность, не может расслабиться, довериться, показать другим свою уязвимость.

Ребенок, воспитанный матерью-нарциссом, никому не доверяет.

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Инфантильность

Дети нарциссичных матерей вырастают инфантильными и несамостоятельными. Они привыкают, что все решения в доме принимала мама, нередко даже папе не давая свободы.

Во взрослой жизни продолжают нуждаться в руководстве. Выбор делать боятся из-за риска совершить ошибку, за которую может последовать осуждение со стороны родительницы или другого человека.

Приобретение тревожно-избегающего типа привязанности

Человеку хочется близких отношений, любви и заботы. Одновременно отношения ассоциируются у него с болью, негативными переживаниями. Кроме того, с детства он привыкает к эмоциональным качелям. Такая модель, хотя и причиняет боль, понятна и знакома.

Индивид может идти на сближение, когда партнер отдаляется, чтобы удержать его, не дать завершить отношения. Но как только начинает устанавливаться близость, пугается и отстраняется.

Правила общения с нарциссичным родителем

При общении с родителем-нарциссом придерживайтесь ряда правил:

1 Признайте наличие проблемы Не пытайтесь при этом изменить мать. Попытки не приведут к желаемому результату. 2 Минимизируйте количество контактов Не вините себя за то, что не желаете общаться. Если взаимодействие с мамой приводит к стабильному появлению вины и стыда, не стремитесь встречаться чаще. 3 Работайте над самооценкой При необходимости обратитесь за помощью к психотерапевту или психологу. Научитесь ставить на первое место личные интересы. Не поддавайтесь на манипуляции. Давайте родителю ровно столько, сколько готовы. 4 Откажитесь от споров Пытаться переубедить мать, особенно если она уже пожилая, бесполезно. Нарцисс всеми силами будет доказывать, что вы не правы, придумает убедительные аргументы либо начнет манипулировать чувством вины, утверждая, что вы его не уважаете. 5 Не показывайте, что расстроены Негативная реакция провоцирует продолжение нежелательного поведения. Если будете показывать безразличие к замечаниям, нарциссу надоест вас критиковать. 6 Поощряйте позитивное поведение Если оказывать матери знаки внимания и выражать восхищение, когда она ведет себя желаемым образом, хвалит вас, то она начнет чаще это делать. Она при этом получит то, чего желает, а вы избежите болезненных переживаний.

Не пытайтесь играть роль психиатра, лечить мать. Если она сама не желает менять поведение, то ваши попытки повлиять на него лишь усугубят ситуацию.